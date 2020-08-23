ولي عهد الكويت يدخل على خط أزمة التسريبات: لن نقبل بهذا الشذوذ

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أمير الكويت وولي العهد
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ولى العهد

أمير الكويت

تسريبات

شاذة

كشف نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن وجود تسريبات من جهات أمنية تهدف إلى شق الصف الوطني، مؤكدا أنها محاولات من البعض لزرع الانقسام والفوضى بالبلاد .

وقال الشيخ نواف الأحمد، في كلمة اليوم، الأحد: "نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته وما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية ".

وأضاف ولي العهد أنه "برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن، وأود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته وإخضاعه برمته وجميع تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه ".

وتابع: "لنا في رئيس مجلس الوزراء وقدرته على التصدي لهذه الملفات ثقة كبيرة مستحقة بالتعاون مع المخلصين من أبناء هذا البلد ".

واستطرد قائلا: "لنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة وأن محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسئولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسئوليته ".

وأكد نائب الأمير أن كل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة فهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسئولية خطئه، فليس هناك من هو فوق القانون .


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