» القبض على سيدة الأعمال الكويتية غصون الخالد في «الشاليهات»

23 أغسطس 2020 - 03:19 م

تمكنت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت من القبض على سيدة الأعمال المهندسة غصون الخالد، المدانة والمحكوم عليها بالسجن مدة عشرة أعوام في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “ضيافة الداخلية” ، بحسب صحيفة القبس الكويتية .

وتعد غضون الخالد واحدة من تسعة متهمين في قضية الاختلاسات الأشهر بالبلاد وأخلي سبيلهم لحين البت بالحكم النهائي الذي جاء قبل عدة أيام؛ وهم، أحمد الخليفة الصباح – وليد الصانع – أحمد الخالد – إقبال الخلفان – محمد طارق الكاظمي – عبير معرفي – محمد علي الكاظمي – ماهر البغلي .

وغصون الخالد هي مهندسة من مواليد الكويت في العام 1977، وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة .

وعُينت غصون عضوة في مجلس إدارة شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري منتصف عام 2016، كما شغلت منصب رئيسة مجلس إدارة شركة المباني ونائبة الرئيس التنفيذي ومديرة العمليات في شركة ”أسيكو“ للصناعات، بين عامي 2016 و2019 .

وفي العام 2013 تم اختيارها ضمن أقوى 100 امرأة عربية وفق قائمة لمجلة (CEO) ، وحازت في العام 2017 على لقب “قائدة عالمية شابة” من المنتدى الاقتصادي العالمي، كما صُنفت في نفس العام ضمن قائمة فوربس لأقوى مائة سيدة أعمال عربية .