  • الأحد 23 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر05:10 م
Advertisements
بحث متقدم
مروان محسن

المدير الفني للأهلي يصدم مروان محسن

أمير الكويت وولي العهد

ولي عهد الكويت يدخل على خط أزمة التسريبات: لن نقبل بهذا الشذوذ

ارشيف

سر إحالة مخرج "القمة" للتحقيق بماسبيرو

«معلول والشناوي».. ماذا حدث داخل غرفة الملابس بعد ثلاثية الزمالك

«معلول والشناوي».. ماذا حدث داخل غرفة الملابس بعد ثلاثية الزمالك

ارشيف

عاجل.. قرار صادم من الأهلى بشأن مروان محسن

انتشر في 9 ولايات.. مرض جديد يضرب أمريكا

انتشر في 9 ولايات.. مرض جديد يضرب أمريكا

ارشيف

الداخلية الكويتية ترد على تسريب تسجيلات أمن الدولة

ارشيف

«شوبير» يفتح النار ضد الأهلى

ارشيف

قرار جمهورى جديد لـ "السيسي" لمحاربة "الفساد"

معلمة تترك التدريس لتدير مقهى: الموضوع سهل

معلمة تترك التدريس لتدير مقهى: الموضوع سهل

القبض على سيدة الأعمال الكويتية غصون الخالد في «الشاليهات»

عرب وعالم

غصون الخالد
غصون الخالد

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

عامل بمستشفى يعتدي على مريضة فاقدة للوعي

#

العثور على هيكل عظمي في حقائب سيدة وابنتها في المطار

#

بيع أطفال على «إنستجرام» و«فيس بوك» يفتح تحقيقًا

#

تفاصيل القبض على مدرب "داعش" في العراق

الأمن

القبض

كويتية

غصون الخالد

تمكنت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت من القبض على سيدة الأعمال المهندسة غصون الخالد، المدانة والمحكوم عليها بالسجن مدة عشرة أعوام في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “ضيافة الداخلية” ، بحسب صحيفة القبس الكويتية .

وتعد غضون الخالد واحدة من تسعة متهمين في قضية الاختلاسات الأشهر بالبلاد وأخلي سبيلهم لحين البت بالحكم النهائي الذي جاء قبل عدة أيام؛ وهم، أحمد الخليفة الصباح – وليد الصانع – أحمد الخالد – إقبال الخلفان – محمد طارق الكاظمي – عبير معرفي – محمد علي الكاظمي – ماهر البغلي .

وغصون الخالد هي مهندسة من مواليد الكويت في العام 1977، وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة .

وعُينت غصون عضوة في مجلس إدارة شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري منتصف عام 2016، كما شغلت منصب رئيسة مجلس إدارة شركة المباني ونائبة الرئيس التنفيذي ومديرة العمليات في شركة ”أسيكو“ للصناعات، بين عامي 2016 و2019 .

وفي العام 2013 تم اختيارها ضمن أقوى 100 امرأة عربية وفق قائمة لمجلة (CEO) ، وحازت في العام 2017 على لقب “قائدة عالمية شابة” من المنتدى الاقتصادي العالمي، كما صُنفت في نفس العام ضمن قائمة فوربس لأقوى مائة سيدة أعمال عربية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ستودع الماء الساخن.. فوائد لا تعرفها عن الاستحمام بالماء البارد
» 390 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات
» الداخلية الكويتية تفجر مفاجأة عن «التسريبات»
» القبض على سيدة الأعمال الكويتية غصون الخالد في «الشاليهات»
» تراجع مُبشر في إصابات كورونا بالسعودية
» نجاح العملية الجراحية لظهير أيسر الزمالك
» السعودية.. حريق بمجمع تجاري شهير بجازان
» 7 مليارات دولار حصيلة بيع أسلحة روسية لـ 40 دولة
» كريم سرور يعلن إصابته بكورونا.. ويكشف أعراض الموجة الثانية
» مدبولي يصدر 4 قرارات وزارية تشمل هذه المشروعات
» جريمة مروعة.. تحتفظ بجثة والدتها في شقتها لشهور

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:34 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة