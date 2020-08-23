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ضجة في السعودية.. رجال عراة وفتيات بالبكيني على شاطئ البحر

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جانب من الفيديو

محمد فضل

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البحر

عراة

بكيني

لبنانيين

أحدث مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لشباب وفتيات شبه عراة على شاطئ البحر، غضب وضجة كبيرة في المملكة، مؤكدين أن الحفلة التي شارك فيها فتيات وشباب عراة على شاطئ في "الخبر" أقامها لبنانيين وليس من بين المشاركين سعوديين.

ووصف ناشطون المشهد بـ"التعري الفاضح"، ودشنوا هاشتاج بعنوان "لبنانيون يتعرون في الخبر"، تصدر قائمة الأكثر تداولا في المملكة .

ولاقى المقطع رفض كثير من النشطاء، إن كان بسبب التوقيت الذي يأتي في ظل إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، أو إن كان بسبب اللباس .

وطالبوا الجهات المختصة باتخاذ الإجراء اللازمة، مشيرين إلى أن ما حصل يخالف قيم المجتمع وأنظمة الذوق العام في المملكة .

وظهر الحفل المختلط على أحد شواطئ "الخبر"، مجموعة من الشباب والفتيات اللبنانيين، يرتدون البكيني وملابس البحر ويرقصون على الأغاني والمهرجانات في شكل استفز المجتمع السعودي، وطالب البعض النيابة العامة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين .

وكتب أحد المغردين السعوديين:حتى تحذير النيابه العامه ماينفع معهم، وهذا يدل عدم أحترام الانظمه السعوديه، وحقدهم الدفين للنشر الانحلال والفساد، داخل الوطن"، وأرفق مع ذلك صورة لتصريح من النيابة العامة يؤكد على ضرورة احترام قيم المجتمع السعودي .

وكتب آخر:"انحلال اخلاقي واختلاط وتعري على الكورنيش بالخبر من قبل لبنانيين !!! هذي الجاليه ستحول مجتمعنا الى مجتمع شبيه بهم لو تمادوا اكثر ولم يحاسبوا هذا المنظر لم نراه من قبل بالسعودية ونراه الان بسبب انتشار اللبنانيين وتسهيل اوضاعهم".


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