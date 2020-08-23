» «ترامب» يعلن اليوم عن اختراق في علاج كورونا

23 أغسطس 2020 - 05:48 م



يعقد الرئيس دونالد ترامب، مؤتمرًا صحفيًا مساء الأحد، للإعلان عن "اختراق" في علاج فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض



وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني على موقع "تويتر" في وقت متأخر من ليل السبت، إن وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار ومدير إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان سيكونان حاضرين للمؤنمر الصحفي.



وفي وقت سابق السبت، اتهم ترامب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتأخير علاجات فيروس كورونا المحتملة لتعطيل حملة إعادة انتخابه.



وقال "إن الدولة العميقة، أو أي شخص آخر، في إدارة الغذاء والدواء تجعل من الصعب جدًا على شركات الأدوية الحصول على أشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات. من الواضح أنهم يأملون في تأخير الإجابة إلى ما بعد 3 نوفمبر. يجب التركيز على السرعة وإنقاذ الأرواح!".



وأوقفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع الماضي الموافقة الطارئة لبلازما الدم كعلاج لهذا المرض.



ووصفت رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي تصريحات ترامب بأنها "خطيرة للغاية".



وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحفي السبت: "تتحمل إدارة الغذاء والدواء مسؤولية الموافقة على الأدوية ، والحكم على سلامتها وفعاليتها ، وليس من خلال إعلان من البيت الأبيض حول سرعة وتسييس إدارة الغذاء والدواء ،"



وأضافت: "كان هذا تصريحًا خطيرًا للغاية من جانب الرئيس. حتى بالنسبة له، فقد تجاوز الأمر فيما يتعلق بكيفية تعريض صحة ورفاهية الشعب الأمريكي للخطر".



وفي تغريدة أخرى السبت، قال ترامب إن "العديد من الأطباء والدراسات لا يتفقون" مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "بإلغاء ترخيص الاستخدام الطارئ" لهيدروكسي كلوروكين، وهو دواء يستخدم لعلاج الملاريا، روج له الرئيس كعلاج محتمل لفيروس كورونا.



وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررًا في العالم جراء تفشي وباء كورونا، حيث سجلت أكثر من 5.6 مليون إصابة، فيما حصد الفيروس هناك أرواح أكثر 176 ألف شخص حتى الآن.



