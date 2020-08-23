وزير الأوقاف يفاجئ عبدالله رشدي بقرار صادم

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خطيب

وزير الأوقاف

إيقاف

عبدالله رشدى

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة الداعية الشهير عبدالله محمد رشدي محمد إمام وخطيب ثان بأوقاف القاهرة للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام أول اعتبارا من ????/  ? /??م،  لصالح العمل.

و قرر وزير الأوقاف، عرض أمر نقل المذكور على لجنة الموارد البشرية للنظر في أمر نقله بصفة نهائية.

وقال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الإعلامي بإسم وزارة الأوقاف ان عبد الله رشدي استغل صفحته الرسمية على  الفيسبوك ومواقع التواصل الإجتماعي وقام بنشر بعض التدوينات بالمخالفة لقرار وزير الأوقاف فقرر إحالته الى باحث دعوة حتى لا يتمكن من صعود المنبر مرة أخرى .

وكانت وزارة الأوقاف أوقفت عبد الله رشدي عن العمل وقام المذكور برفع دعوى قضائية وعاد بمقتضاها إلى العمل مرة أخرى.


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