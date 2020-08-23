» أول طبيب معالج لنجم الأهلي يكشف أسباب الإصابة

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مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور محمود حميدة، أستاذ المخ والاعصاب بجامعة عين شمس، إن مرض مؤمن زكريا حالة نادرة وغير شائعة في الجهاز العصبي.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 5 آلاف مصاب لمرض مؤمن زكريا في العالم سنويا.
وأشار إلى ان مرض مؤمن زكريا يصيب الخلايا العصبية الحركية الموجودة في المخ والحبل الشوكي، وتؤدي لضمور العضلات، وتبدأ بشكل خفيف.
ولفت إلى أنه لا يوجد سبب واضح يقيني للمرض الذي يعاني منه مؤمن زكريا، مؤكدا أنه هناك من تحدث عن خلل في جهاز المناعة وتأثيرات العوامل البيئية، واضطرابات في مواد كيميائية معينة في الجهاز العصبي.
وأضاف الدكتور محمود حميدة أستاذ المخ والاعصاب بجامعة عين شمس، أن المرض ظهر في أعداد كبيرة من القوات المشاركة في حرب الخليج عام 1991.
وأشار الدكتور محمود حميدة أستاذ المخ والاعصاب بجامعة عين شمس، إلى أن هناك أبحاثًا بمليارات من أجل التوصل لعلاج لهذا المرض.


 

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