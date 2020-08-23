رئيس لجنة مكافحة كورونا: سيطرنا على الموجة الأولى

23 أغسطس 2020 - 10:32 م

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إننا بدأنا السيطرة على الموجة الأولى لفيروس كورونا ولم ننتصر عليها ولدينا تفاؤل حذر.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن إجراءات مصر لمواجهة كورونا قوية.



ولفت رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إلى أن النجاحات التي تمت في مواجهة الفيروس كانت بالتزام المواطنين بتلقي الرعاية الصحية المبكرة وارتداء الكمامات وغسل اليدين.



وأكد حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن نسب التعافي مرتفعة وكان هناك 89 إصابة أمس مقابل 800 حالة تعافي.



وأشار إلى أن البروتوكول المصري المستخدم لعلاج كورونا ضمن الأقوى عالميًا ونسب الشفاء من الأعلى أيضًا، مؤكدا أنه يتم التعديل في البروتوكول المصري تحسبا لأي طارئ.









