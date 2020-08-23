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وزير العدل: إلغاء العمل اليدوي بمكاتب الشهر العقاري

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وزير العدل المستشار عمر مروان
وزير العدل المستشار عمر مروان

المصريون ـ متابعات

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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس السيسي وجه بتطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل، وكلف الهيئة الهندسية بتجديد مجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم عرض المرحلة الثانية لتطوير المحاكم على الرئيس السيسي.
وأوضح أن هناك عملية تحديث مستمرة في الشهر العقاري، مردفا، أن وزارة الاتصالات تعمل على تطوير الخدمات لتكون إلكترونية، كما تم فتح مقارات جديدة للتوثيق الحديث.
وأشار إلى أن هناك طفرة في عدد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري خلال سبتمبر ، والانتهاء من 361 منفذ توثيق وفقا لطرق الحديثة.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل أنه تم التعاقد مع شركات وعمال للقيام بمهمة الحفاظ على المظهر الاحضاري للمحاكم بعد تطويرها.
وأردف وزير العدل، تم تزويد أغلبية مقارات المحاكم المزدحمة بكاميرات لتسهيل الإجراءات للمتقاضين.
واستطرد، سيتم إلغاء العمل اليدوي ليكون بالحاسب الآلي، ويتم تطوير 25 كل شهر لإلغاء العمل اليدوي بها، وسيتم الانتهاء من جميع المكاتب خلال 8 أشهر من الآن والعمل بدأ في التطوير منذ شهرين.
 

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