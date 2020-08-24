» أول فيديو للحظة الانفجار الذي قطع الكهرباء عن سوريا

24 أغسطس 2020 - 09:05 ص

تداولت مواقع إخبارية سورية مقطع فيديو للحظات الأولي للحريق الناجم عن الانفجار الذي استهدف خط الغاز العربي في دمشق مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد .

ويظهر المقطع تسجيلات مصورة لوكالة الأنباء السورية بثتها علي موقعها علي الإنترنت والتي تبدو فيها فرق الدفاع المدني والإطفاء السورية الحكومية وهي توجه خراطيم المياه إلي السنة اللهب التي ارتفعت في مكان الانفجار لعدة أمتار .

في سياق متصل أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري ، علي غانم ، أن خط الغاز العربي المغذي للمنطقة الجنوبية في سوريا تعرض لانفجار ناجم عن عمل إرهابي ، مضيفا أنه بعد تقييم تبين أن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا و الضمير تأكد أنه ناجم عن اعتداء إرهابي " .

ولفت إلي أنه سيتم تبديل المقاطع المتضررة منه بعد الانتهاء من عملية إطفاء النيران .

كما قال وزير الكهرباء السوري ، محمد زهير خربوطي ، أنه تم إعادة تشغيل بعض محطات الكهرباء و تزويد المنشآت الحيوية به وعودة التيار الكهربائي إلي عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي .