» بسبب زوجته .. رئيس البرازيل يهدد صحفي بضربه علي فمه

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متابعات- أمينة عبد العال

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هدد الرئيس البرازيلي ، جاير بولسونارو ، صحفي من جريدة " أو جلوبو " المحلية بضربه علي فمه بعدما سأله عن علاقة زوجته بملف فساد في البلاد .

و كان اللقاء الصحفي أثناء الزيارة  المعتادة للرئيس البرازيلي إلي كاتدرائية برازيليا ،و قال الرئيس في تهديده " أرغب كثيرا بتسديد لكمات إلي فمك " مما أثار غضب الصحفيين فغادر دون أن يدلي بأي تعليقات إضافية .

علي الجانب الآخر أصدرت الجريدة بيان تستنكر فيه العدائية التي استخدمها الرئيس ضد أحد الصحفيين العاملين لديها مضيفة أن تهديد الرئيس يظهر أنه لا يقر بوجود محاسبة الموظف العام .

جدير بالذكر أن ملف الفساد الذي سأل بخصوصه الصحفي كان تقرير في مجلة " كروزو " يربط السيدة الأولي ميشيل بولسونارو بـ فابريسيو كويروز وهو شرطي متقاعد وصديق الرئيس و المستشار السابق لنجلها فلافيو بواسونارو الذي أصبح نائبا ، ويجرب التحقيق علي خلفية خطة يشتبه بأنه تم في إطارها اختلاس أموال من موظفين حكوميين عندما كان بولسونارو الابن نائب في ريو دي جانيرو وقبل توليه الرئاسة في يناير 2019 ،وحسب المجلة فقد أودع كويروز أموال في حساب ميشيل المصرفي بين عامي 2011 و 2016 فيما لم تعلق السيدة الأولي علي القضية .


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