» كارثة بيئية تضرب الولايات المتحدة و 200 طائرة إطفاء لا تكفي

24 أغسطس 2020 - 09:26 ص

تسببت الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا في إجلاء 240 ألف شخص لحمايتهم من خطر الحرائق و تم حشد 200 عنصر من الحرس الوطني و 14 ألف رجل إطفاء و 200 طائرة مروحية بما فيها طائرات عسكرية معدلة لمكافحة الحرائق في محاولة للسيطرة علي الحرائق .

وكانت آلاف صواعق البرق قد أشعلت في الأيام الأخيرة حرائق خلفت سحب دخان كثيفة غطت المنطقة .

و توقع جهاز الإطفاء أن تضرب كاليفورنيا مزيد من الصواعق حتى الثلاثاء مطالبا المواطنين بالتأهب ووضع خطة للإجلاء .

أما خدمة الأرصاد الجوية فقد أعلنت أنه في ظل الجفاف الشديد فبإمكان العواصف الرعدية إشعال مزيد من حرائق الغابات .