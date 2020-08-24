» رانيا يوسف تثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب "الاقي الطبطبه"

24 أغسطس 2020 - 09:39 ص

احتل تريند "الاقي الطبطبه" موقع " تويتر" مع تعليقات المتابعين التي تباينت ما بين تشجيع للفنان حسين الجسمي ضد حملة التنمر التي أثيرت ضده ، وما بين ربط العديد من الشخصيات الفنية بالتريند .

وكانت من أبرز الشخصيات التي ارتبطت بالتريند هي الفنانة رانيا يوسف وهي تؤدي أحدي الحركات الراقصة علي مقطع من أغنية " بالبنط العريض " للفنان حسين الجسمي .

كما تداول رواد تويتر بعض الصور لفنانين مع تعليقات عن "الاقي الطبطبه" .



