» رانيا يوسف تثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب "الاقي الطبطبه"

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رانيا يوسف
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متابعات- أمينة عبد العال

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حسين الجسمي

رانيا يوسف

"الاقي الطبطبه"

احتل  تريند "الاقي الطبطبه" موقع " تويتر" مع تعليقات المتابعين التي تباينت ما بين تشجيع للفنان حسين الجسمي  ضد حملة التنمر التي أثيرت ضده ، وما بين ربط العديد من الشخصيات الفنية بالتريند .

وكانت من أبرز الشخصيات التي ارتبطت بالتريند هي الفنانة رانيا يوسف وهي تؤدي أحدي الحركات الراقصة علي مقطع   من أغنية " بالبنط العريض " للفنان حسين الجسمي .

كما تداول رواد تويتر بعض الصور لفنانين مع تعليقات عن  "الاقي الطبطبه" .


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