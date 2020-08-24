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جولة بالغردقة لوزير السياحة و ألأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

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وزير السياحة و ألأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
وزير السياحة و ألأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

متابعات- أمينة عبد العال

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الغردقة

وزير السياحة

السياحة العالمية

قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسيد زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، برحلة بحرية بمدينة الغردقة، استمتعوا خلالها بالطبيعة الخلابة والجو المشمس للمدينة.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام عن سعادته واستمتاعه بالجمال المتميز الذي تتمتع به مدينة الغردقة، موجها الدعوة لكل شعوب العالم لزيارة مصر والاستمتاع بالمدن السياحية الشاطئية المختلفة بها لما تمتلكه من شواطيء خلابة، وشمس دافئة.

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أنه مع استئناف برامج السياحة الثقافية بداية من مطلع شهر سبتمبر سيتمكن كثير من السائحين من الاستماع أيضا بمشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مشيدا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها مصر وبخاصة وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان لما بذلوه من جهد كبير لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأثناء عودتهم الي مدينة القاهرة بعد قضاء يوما كاملا في مدينة الغردقة، تفقد وزير السياحة والآثار والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مطار الغردقة الدولي، للوقوف علي التدابير والإجراءات الاحترازية المطبقة به وفقا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، في ظل استئناف مصر للحركة السياحة الوافدة اليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.

وبدأت الجولة بصالة السفر وكشاهدة مراحل التعقيم والتطهير المعمول بها منذ دخول المسافرين وأمتعتهم وحتى مغادرتهم مرورا بالممرات الداخلية، بالاضافة إلى تطبيق سياسة التباعد بين المسافرين داخل صالات السفر والوصول وبين مقاعد الانتظار.

جدير بالذكر أن زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية قام اليوم بتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفندق الذي يقيم به، كما تفقد مستشفي الغردقة و أحد مراكز الغوص بالمدينة، بالإضافة إلى زيارته لمتحف الغردقة.


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