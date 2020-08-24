» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم عدد من المواجهات، أبرزها بالمملكة العربية السعودية فى ظل انتهاء معظم الدوريات في أوروبا.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتفاق X الرائد - الساعة السادسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية 1
الشباب X أبها - الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية 2
الحزم X الفتح - الساعة السادسة والربع مساء على قناة الرياضية السعودية 3
الاتحاد Xالفيحاء - الساعة الثامنة إلا عشرة مساء على قناة الرياضية السعودية 1
ظهر12:02 م
فجر
04:03
شروق
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ظهر
12:02
عصر
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مغرب
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عشاء
20:03