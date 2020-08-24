» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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سعودى

مباريات

تقام اليوم عدد من المواجهات، أبرزها بالمملكة العربية السعودية فى ظل انتهاء معظم الدوريات في أوروبا.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الاتفاق  X الرائد - الساعة السادسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية 1

الشباب X أبها - الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية 2

الحزم  X الفتح - الساعة السادسة والربع مساء على قناة الرياضية السعودية 3

الاتحاد   Xالفيحاء - الساعة الثامنة إلا عشرة مساء على قناة الرياضية السعودية 1


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