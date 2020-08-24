» محافظ : نظام الري يدرس في الكتب

24 أغسطس 2020 - 10:00 ص

أكد المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الري بمحافظة الفيوم ،أن الفيوم محافظة زراعية من الدرجة الأولى بها 420 ألف فدان، ومعظم سكان المحافظة يعتمدون على الزراعة.







وأضاف "نضر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا: "الفيوم تعتبر واحة حيث إنها منخفضة عن سطح البحر بالإسكندرية بنحو 42 مترا، ولها نظام خاص في الري حيث تعتمد على بحر يوسف، ويدرس في الكتب".







وتابع :"نظام الري بالمحافظة هو الري بالغمر، ويوجد بالمحافظة 1400 كيلو ترع، منوها بأنهم قاموا بتطهير كافة الترع بالمحافظة، وإزالة المخلفات".

