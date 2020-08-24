أحمد بلال :"مش مقتنع بمصطفى محمد"

محمد عبد الحارس
أكد نجم النادي الأهلي السابق أحمد بلال، أنه لا يزال غير مقتنع بإمكانيات مصطفى محمد على الصعيد الفني على الإطلاق.
وقال "بلال" في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت": مصطفى محمد مش لاعب كبير كما يظن البعض، وأنا لست مقتنعًا على الإطلاق بإمكانياته الفنية.
وأضاف "بلال": مصطفى محمد لم يقدم مباراة جيدة على الإطلاق فى القمة الأخيرة، ولم يظهر على المستوى المأمول منه.
وأتم "بلال": قد يكون مهاجم مصر الأول كما يتخيل البعض نظرًا لأن الكرة المصرية لا تمتلك أي مهاجم مميز بالوقت الحالي.
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