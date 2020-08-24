إلقاء القبض على 148 شخصا في أعمال شغب بباريس

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ألقت الشرطة الفرنسية بباريس القبض على 148 شخصا خلال أعمال شغب اندلعت مساء أمس عقب هزيمة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت شرطة باريس في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت في وقت مبكر من صباح الاثنين أنها ألقت القبض على 83 شخصا في أحداث الشغب التي اندلعت بالعاصمة الفرنسية عقب هذه الهزيمة، ثم أعلنت بعدها وصول عدد الأشخاص المقبوض عليهم إلى 148.

وأبدى المشجعون، الذين أثاروا الشغب، خيبة أملهم لهذه الخسارة وذلك خلال تجمعهم بالقرب من إستاد "بارك دو برنس" أو "حديقة الأمراء" وكذلك بالقرب من قصر الإليزيه.

وشهدت أحداث الشغب مصادمات مع الشرطة حول الإستاد، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المحتشدين الذين اصطحبوا معهم الألعاب النارية.

وقام مثيرو الشغب بحرق بعض إطارات السيارات وحطموا النوافذ والمتاجر في شارع الشانزليزيه.

وخسر سان جيرمان أمام بايرن صفر/1 في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالعاصمة البرتغالية لشبونة.


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