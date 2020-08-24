"الحاوى" يغيب عن مواجهة الجونة

24 أغسطس 2020 - 02:41 م

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي غياب وليد سليمان، لاعب الفريق عن مباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

وأضاف عبد الحفيظ أن وليد سليمان خضع لإشعة بعد تعرضه لكدمة قوية في منطقة الصدر خلال مباراة الزمالك الأخيرة، وعلى إثرها سيغيب عن المباراة المقبلة.