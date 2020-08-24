» أحذر.. هذه أسباب زيادة وزنك بصورة مفاجئة

24 أغسطس 2020 - 02:42 م

تعتبر زيادة الوزن من الأمور التي تؤرق الجميع إلا أنه من الطبيعي أن يكون هناك زيادة تدريجية في الوزن، لكن أحيانا تحدث الزيادة بصورة مفاجئة دون أسباب .

و أشار موقع " تايمز أوف إينديا " في تقرير عن العديد من الأسباب المختلفة التي قد تكون السبب في هذه الزيادة مثل تناول كميات كبيرة من الصوديوم أو الجفاف أو تغيير نمط الحياة ، كما يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر من النوع الثاني وحصي المرارة و مشاكل التنفس و أنواع معينة من السرطان .

ومن أهم أسباب زيادة الوزن بصورة مفاجئة :

تناول الأدوية بانتظام مثل أدوية الاكتئاب و أمراض القلب وعلاج الصداع النصفي و ضغط الدم والسكر فإذا تسبب في التغير في الهرمونات فستزيد الوزن .

حالة طبية معينة مثل انقطاع الطمث أو متلازمة تكيس المبايض .

تناول الكثير من الكحول و المشروبات الغازية .

قصور الغدة الدرقية .

النوم غير المنتظم و التوتر لأنها تزيد من مستويات مؤشر كتلة الجسم ، كما أن قلة النوم تزيد من مستويات هرمونات الجوع و الإفراط في تناول الطعام .