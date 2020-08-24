هالة صدقي ترد على زوجها حول قدرتها على الإنجاب

24 أغسطس 2020 - 02:44 م

ردت الفنانة هالة صدقي، علي تصريحات زوجها التي أكد فيها عدم قدرة زوجته علي الإنجاب وإنها خضعت لحقن مجهري بتبديل بويضاتها مع امرأة أخرى.







وقال صدقي، إن الكنيسة ترفض منح أى شخص تصريح زواج إلا بعد التأكد من صحة المقبلين على الزواج، ولذلك تم إجراء كافة التحاليل الطبية قبل زواجها.







وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن هناك مفاوضات بينها وبين زوجها للعودة من الخارج والإقامة معها، وليس على مواقع التواصل الإجتماعي التى تعتبر مركز لتبادل المعلومات وليست لحل المشاكل.







وتابعت: "مشاكلي مع زوجي هى ضريبة الشهرة فالشهرة كما أنها جميلة إلا أنها سلاح فى ظهر أى فنان، وأكن لزوجي كل الاحترام والتقدير لأنه والد أولادي، الذى هاجر إلى أمريكا منذ 5 سنوات، وعندما فكر فى العودة رفضت ذلك ونشبت الكثير من المشاكل بيننا".

