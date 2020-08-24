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فنانة كويتية تفاجئ الجميع بعد الاعتزال وإعلان توبتها

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غدير سلطان
غدير سلطان

محمد فضل

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اعتزال

توبة

فنانة كويتية

غدير سلطان

فاجأت الفنانة وخبيرة التجميل والفاشنيستا الكويتية، غدير سلطان، الجميع بالظهور عبر التليفزيون بعد أشهر على إعلان اعتزالها السوشيال ميديا وإعلان توبتها.

وحول ما تردد عن اختفائها لإجراء عملية تجميل، قالت غدير سلطان، خلال لقاءها التليفزيوني: «كنت في وضع ديني.. حلو لما يصير موقف الواحد يلجأ حق ربه يعتبر في وضع ديني».

وكانت مواقع التواصل ضجت مؤخرًا، بخبر اعتزال غدير سلطان وإعلان توبتها، إذ أعلنت الفاشنيستا الكويتية، ”توبتها“، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“، مؤكدة أنها لن تظهر بـ“وجهها“ مجددًا عبر أي من حساباتها في مواقع التواصل، دون أن توضح إن كانت ستعود لارتداء ”الحجاب“ أم لا .

وأرجعت غدير سبب قرارها إلى ”ما يشهده العالم حاليًا، من حوادث كثيرة ووفيات لا يمكن معرفة عددها“، مؤكدة أن هذا الزمن هو ”زمن الصحوة“.



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