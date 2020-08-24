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صدمة بدولة عربية.. يقيم علاقة مع شقيقته ثم يذبحها بمساعدة والده

عرب وعالم

فتاة- أرشيفية
فتاة- أرشيفية

محمد فضل- متابعات

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أسدل القضاء العسكري في سوريا الستار على قضية هزت الرأي العام، تمثلت في اعتداء على شقيقته وضاجعها، ثم ذبحها بمعرفة والده.

وفي التفاصيل، قضت المحكمة العسكرية الثالثة في العاصمة السورية دمشق، بإعدام شاب سوري اغتصب شقيقته، ثم ذبحها بالسكين في جريمة هزت بلدة الذيابية بريف دمشق قبل نحو شهر. كما قررت المحكمة السجن المؤبد لوالد الضحية، وذلك لوقوع الجريمة بعلمه .

ووقع الحادث المروع في يوليو الماضي، حيث ذكرت وسائل إعلامية سورية حينها، أن شابا اغتصب شقيقته وقتلها بمساعدة والده، في حين قالت الشرطة آنذاك إن ”المجني عليها ثلاثينية تم قتلها ذبحا بالسكين “.

وقال والد الضحية يوم وقوع الحادث إن ”ابنته كانت هي وشقيقها محمود في الغرفة وبعدها سمع صراخا وأصوات استغاثة، وعندما دخل الغرفة شاهد ابنته مضرجة بدمائها، وأخبره ابنه أنه قتلها ثم هرب من المكان“. وكشفت التحقيقات أن الأب كان على علم واتفاق مع ابنه لقتلها بذريعة أن سمعتها سيئة في منطقة سكنهم .


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