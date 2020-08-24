«شوبير» يفجر مفاجأة: لاعب الأهلي في طريقه للزمالك

24 أغسطس 2020 - 03:53 م

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن النادي الأهلي في حاجة لتدعيم بعض مراكزه، بداية من الموسم المقبل .

وأضاف شوبير في تصريحات عبر برنامجه على إذاعة "أون سبورت": "البدائل الدفاعية في الأهلي تبدو ضعيفة، الفريق يحتاج للتعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار أحمد فتحي، وفي حال رحيله، تسرع الإدارة في التعاقد مع لاعب آخر يدعم الجبهة اليمنى ".

وتابع: "الأهلي يفاضل بين عودة صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان، وفي حال عدم عودة حسين السيد، أتوقع انتقاله إلى الزمالك، وهذا شيء طبيعي ولن يقلل منه أبدًا، لأنه عرض نفسه للعودة، أكثر من مرة ".

وتابع: "لست مقتنع تمامًا بما يتردد حول تأثر الأهلي برحيل رمضان صبحي، رمضان لم يشارك في الفترة الماضية من أساسه، ولم يعد يهم جماهير النادي أين سيلعب فهذا شأنه ولكن مايهمهم الان كيف يساندون الأهلي فهذا واجبهم ".