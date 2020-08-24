  • الإثنين 24 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:17 م
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

أول تعليق من الأزهر على سحب قانون تنظيم دار الإفتاء

النائب العام

قرار حازم من النيابة بشأن المتهمين في "اغتصاب الفيرمونت"

محسن السكري

المحكمة تتنحى عن محاكمة "السكري" لاستشعار الحرج

ناعوت

فاطمة ناعوت تشن هجومًا عنيفًا على عبدالله رشدي

ترامب

ترشيح "ترامب" رسميًا لرئاسة الولايات المتحدة

البورصة تربح 9ر1 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

خبر سار للاقتصاد المصري

«الصحة العالمية» تعلق على ظهور «الطاعون الدبلي» بالصين

تحرك جديد من منظمة الصحة بشأن عقار روسيا المضاد لكورونا

أحمد شوبير

«شوبير» يفجر مفاجأة: لاعب الأهلي في طريقه للزمالك

محكمة شبرا الخيمة

قرار عاجل من محكمة شبرا الخيمة بشأن شهيد الشهامة

الدولار

سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم

تطلب الخلع بسبب إصابة زوجها بـ"كورونا"

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

إصابة 22 بـ"كورونا" بسبب إفطار جماعي في دمياط

#

2593 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية

#

إصابة 4 صحفيين بـ"كورونا" أحدهم في العناية المركزة

#

السعودية تسجل 2736 إصابة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

عراقية

المحكمة

خلع

كورونا

قدمت إمرأة عراقية طلب تفريق للمحكمة بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا، في حالة غريبة لم يشهدها العراق من قبل.

وطلبت المرأة، بحسب مجلس القضاء الأعلى في العراق، من المحكمة استدعاء زوجها الذي يرقد في مستشفى ‏النعمان والحكم بالتفريق بينهما لا?صابته بالفيروس واستحالة شفائه منه.

وقال القاضي مرتضى الغريباوي ا?ن "المشرع العراقي ا?عطى الحق للزوج با?نهاء العلاقة بعد ‏ا?ن يردد الصيغة الشرعية لا?نهاء العلاقة الزوجية با?شكالها المعروفة، كما أ?جاز للزوجين ا?يضا حق انهاء العلاقة الزوجية بطلب من القضاء وفق دعوى تقدم ا?لى ‏المحكمة استنادا ا?لى المادة 40 من قانون الا?حوال الشخصية".‏


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يواصل الانخفاض.. تعرف على آخر الأسعار
» الرقابة الإدراية تشن حملة على المخابز وتحرر محاضر بالجملة
» خبر سار للاقتصاد المصري
» إصابة أسرع رجل في العالم بفيروس كورونا
» فيديو.. «تايسون» يؤدي الصلاة في جماعة داخل مقهى
» إيران تسجل 2245 إصابة جديدة بكورونا
» كيف يحارب القرانبيط السرطان؟
» صدمة بدولة عربية.. يقيم علاقة مع شقيقته ثم يذبحها بمساعدة والده
» 1175 إصابة بكورونا في السعودية
» أحذر.. هذه أسباب زيادة وزنك بصورة مفاجئة
» قرار عاجل من محكمة شبرا الخيمة بشأن شهيد الشهامة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة