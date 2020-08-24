المحكمة تتنحى عن محاكمة "السكري" لاستشعار الحرج

24 أغسطس 2020 - 08:38 م

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية التنحي عن إعادة محاكمة محسن السكري قاتل سوزان تميم بتهمة غسل الأموال المتحصلة من قتله النجمة اللبنانية.

وطالبت المحكمة بإحالة القضية لرئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية لاستشعار الحرج.

وشهدت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، ثالث جلسات إعادة محاكمة المصري محسن السكري، قاتل الفنانة اللبنانية، سوزان تميم، بتهمة غسل الأموال المستحصلة من قتله النجمة اللبنانية.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة محسن السكري إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص النوعي، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري ، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار، متحصلة من جريمة "القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد".