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بأمر من البرلمان.. نشر أسماء المتهربين ضريبيًا في الصحف

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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 84 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، التي تنص على نشر أسماء المتهربين من الضرائب في الصحف بعد صدور حكم قضائى بات.


وتنص المادة على: يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبي.


ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار، بعد صدور حكم قضائى بذلك.


وطالب النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، بأن يكون النشر بموجب حكم قضائى ينص على النشر في الصحف

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