ارتقاع إصابات كورونا بفريق الوداد قبل مواجهة الأهلي

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يعيش نادي الوداد الرياضي المغربي أزمة حقيقية خلال الفترة الحالية بعد إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

وكان النادي قد أعلن قبل أيام تأجيل عدد من مبارياته القادمه بسبب إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا قبل أن تعاود تقارير صحفية قبل قليل إعلان زيادة أعداد المصابين لتصل إلى 11 حالة بين صفوف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالوداد.

 

ومن المقرر أن يلتقي "وداد الأمة" مع الأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال أواخر سبتمبر المقبل في مباراة الذهاب، وإيابًا في بداية شهر أكتوبر.


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