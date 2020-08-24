الديهي عن "جريمة الفيرمونت": "محدش فوق راسه ريشة"

24 أغسطس 2020 - 10:15 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البعض تساءل عن مقدرة الدولة التحرك القانوني إزاء المتهمين في جريمة اغتصاب فتاة، تعود وقائعها لعام 2014 في فندق الفيرمونت الشهير وسط القاهرة، وذلك لكون آبائهم رجال أعمال لهم نفوذ داخل الدولة.

