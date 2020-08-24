"عبدالغفار" يعلن موعد إعلان نتيجة التنسيق

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن أنه بعد ثلاثة أيام من انتهاء تقديم الرغبات في مرحلة التنسيق الأولى سيتم إعلان نتيجة التنسيق.
وأضاف خلال تصريحات لقناة "TeN"، مساء الإثنين، أنه في نفس يوم إعلان نتيجة المرحلة الأولى والتي بدأت السبت الماضي وتنتهي الأربعاء المقبل سيتم الإعلان عن مجموع الحد الأدنى للمرحلة الثانية وموعد بدأها، منوهًا إلى أنه تم الاطمئنان على الشهادات الأجنبية والعربية لطلبة الثانوية العامة في مرحلة التنسيق الأولى.
وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الإثنين مقر مكتب التنسيق المركزي وذلك بمقره الجديد بجامعة عين شمس، وذلك فى إطار متابعة سير عملية التنسيق.