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"التعليم العالي": هذا هو موعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى

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خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

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أكد  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، على ضرورة المحافظة على الرقم السري الخاص بالطالب، حتى لا يتم تغيير رغباته دون علمه.
وأوضح خلال  حواره ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ،على هامش تفقده  مكتب تنسيق قبول الجامعات بجامعة عين شمس، اليوم الأثنين،أنه لا يتم تعديل رغبات الطلاب عند تسجيل المرحلة الأولى والثانية والثالثة، مشيرا إلى أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي بعد 3 أيام من غلق التسجيل.
وتابع وزير التعليم العالى، "أننا نتمنى أن يكون موسم تنسيق ناجحا بكل المقاييس ، ويتم انتقال الطلاب إلى المرحلة الجامعية ونحتفل بهم في مستقبلهم الجديد" .
وأشار وزير التعليم العالى ، إلى أن كافة الموظفين فى مكتب التنسيق موجودون لخدمة الطلاب وتيسير أمورهم ،منوها إلى أن قلق الطلاب شئ طبيعى ، نحاول استقبال الطلاب وتسهيل كافة الأمور المستعصية عليهم.

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