"شعبة الذهب": ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.. ونصيحة هامة للمواطنين

24 أغسطس 2020 - 11:00 م

قال رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الذهب هو الملاذ الآمن في العالم وتصدره للاهتمام أمر طبيعي، لأنه في ظل وجود أي تخوف اقتصادي يتصدر الذهب الاهتمام.



وأضاف "العباسي"، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سعر الذهب في مصر مرتبط بالبورصة العالمية.



وأكد رئيس شعبة الذهب، أن الذهب يحفظ قيمة ويلجأ إليه المستثمرين عندما يسقط الاقتصاد ويصبح بالسالب، في حين يتم بيعه والاستثمار في البورصة حال استقرار الوضع الاقتصادي.



وأشار إلى أن الوضع السياسي والتصريحات تؤثر أيضا على أسعار الذهب، وتلعب دورا في الانخفاض أو الارتفاع.

