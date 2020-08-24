» فيسبوك ضاعف مبيعاتها.. قصة الطالبة بائعة التين

وزير النقل يكشف:نفكر فى تخفيض سعر تذكرة المترو
"الأوقاف" تكشف تفاصيل منع عبد الله رشدي من صعود المنبر
"شعبة الذهب": ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.. ونصيحة هامة للمواطنين
أول تعليق من الأزهر على سحب قانون تنظيم دار الإفتاء
قرار حازم من النيابة بشأن المتهمين في "اغتصاب الفيرمونت"
المحكمة تتنحى عن محاكمة "السكري" لاستشعار الحرج
فاطمة ناعوت تشن هجومًا عنيفًا على عبدالله رشدي
ترشيح "ترامب" رسميًا لرئاسة الولايات المتحدة
خبر سار للاقتصاد المصري
تحرك جديد من منظمة الصحة بشأن عقار روسيا المضاد لكورونا
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