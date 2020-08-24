وزير النقل يكشف:نفكر فى تخفيض سعر تذكرة المترو

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وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير

المصريون ـ متابعات

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وزير النقل: هؤلاء لن يطبق عليها زيادة أسعار المترو

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن قرار انتهاء قطارات الصعيد عند محطة بشتيل وعدم دخولها رمسيس، ليس تفريقا بين المواطنين.
وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «هل كل المواطنين مقيمون في رمسيس، ميدان رمسيس ليس المقصد النهائي لكل أهلنا القادمين من الصعيد، حيث يستقلون وسيلة مواصلات أخرى في الغالب».
وتابع: «المونوريل ومترو الأنفاق سيمران من محطة بشتيل، وهو ما سيسهل على المواطنين القادمين من الصعيد الوصول إلى وجهتهم»، مناشدا مواطني الصعيد بعدم الاستماع إلى أي أشخاص لهم أهداف مغرضة.
وأوضح أنه من المستهدف إنشاء فندق يضم غرف بأسعار مناسبة في منطقة بشتيل لخدمة أهالي الصعيد، مشيرا إلى أن القطارات القادمة من أسوان والمتجهة إلى الإسكندرية ستمر على الجيزة رمسيس.
وأشار إلى أنه من المقرر نقل جزء من خطوط الوجه البحري إلى قليوب، مع التفكير في مد الخط الثاني للمترو إلى قليوب أيضا للتسهيل على المواطنين.
وتابع: «لا نفكر في إضرار أهل الصعيد بالتمييز العنصري كما ردد البعض»، مؤكدا أنه ساهم في العديد من المشروعات التي تخدم أهالي الصعيد قبل توليه وزارة النقل.
وأردف: «نفكر في السماح لمواطني الصعيد القادمين إلى محطة بشتيل بمنحهم تخفيض على تذكرة المترو والمونوريل حال استقلالهما في نفس اليوم»، مضيفا: «والله لن يظلم مصري في عهد الرئيس السيسي، لا نفرق بين المواطنين على الإطلاق».
وأشار إلى أنه سيتم افتتاح 5 محاور على النيل من ضمن 11 محورا خلال الفترة المقبلة، مختتما: «بقول لأهالي الصعيد متزعلوش، مستحيل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضركم، هناك اهتمام بالوجه القبلي».
وأوضح أن الرئيس السيسي اعتمد 5 مليارات جنيه لإنشاء طرق بالقرى، وبالتحديد 3.5 مليارات لإنشاء قرى في 7 محافظات بالصعيد.
ووعد الوزير الإعلامي أحمد موسى برصف كافة الطرق التي تربط قرى الصعيد بالمراكز بما فيها مركز طهطا في سوهاج.

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