محمد صبحي يناشد هذا الفنان: أرجوك لا تهز صورة أحمد زكي أمام جمهوره

25 أغسطس 2020 - 07:49 ص

أكد الفنان محمد صبحي رفضه القاطع لتجهيز محمد رمضان لمسلسل يتناول حياة الفنان الراحل أحمد زكي.



وقال في لقاء مع برنامج "التاسعة: أحمد زكي عاش من أجل الفن ولم تكن سيارته فارهة وتوفي وليس لديه الكثير من الأموال.



وأضاف: أما محمد رمضان فيمتلك الكثير من السيارات الفارهة والجمهور لن يتقبل هذا الأمر من رمضان حيث أن شخصية أحمد زكي كانت بسيطة.



وتابع: أرجو ألا يظهر هذا العمل للنور حتى لا تهتز صورة أحمد زكي أمام جمهوره وأرجو أن تظل بطبيعتها وعفويتها.



