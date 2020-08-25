  • الثلاثاء 25 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:52 م
Advertisements
بحث متقدم
مستشار بن زايد

بعد حذف تدوينته.. مستشار بن زايد لمديرة الجزيرة: حذفتها يا شرواك

بومبيو: أنا الآن في رحلتي من تل أبيب للخرطوم

بومبيو: أنا الآن في رحلتي من تل أبيب للخرطوم

تشعل تويتر.. صورة لحسين الجسمي في الطفولة وأمير سعودي يعلق

تشعل تويتر.. صورة لحسين الجسمي في الطفولة وأمير سعودي يعلق

خالد أبو بكر

خالد أبوبكر لـ"السيسي" : ثقتنا فيك لن تتكرر

أول وزير كفيف للثقافة في تونس

أول وزير كفيف للثقافة في تشكيل حكومة عربية

جاءتها رسالة من الزوج.. زوجة تنتحر بإلقاء نفسها من الدور الثالث

جاءتها رسالة من الزوج.. زوجة تنتحر بإلقاء نفسها من الدور الثالث

اغتصب زوجة أبيه المتوفي.. تفاصيل صادمة عن سائق "توك توك" بحلوان

اغتصب زوجة أبيه المتوفي.. تفاصيل صادمة عن سائق "توك توك" بحلوان

تفوق الخيال.. تعود للحياة أثناء تحنيط جثتها

تفوق الخيال.. تعود للحياة أثناء تحنيط جثتها

قناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس: "جبنا حق القناة في أربعة شهور "

ملاحقة قضائية لنجل ترامب

ملاحقة قضائية لنجل ترامب.. ورفض مفاجيء من الأخير

جاءتها رسالة من الزوج.. زوجة تنتحر بإلقاء نفسها من الدور الثالث

قضايا وحوادث

جاءتها رسالة من الزوج.. زوجة تنتحر بإلقاء نفسها من الدور الثالث
جاءتها رسالة من الزوج.. زوجة تنتحر بإلقاء نفسها من الدور الثالث

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

رسالة عاجلة من الملك سلمان بعد خروجه من المستشفي

#

رسالة مبكية من مدرب "صلاح" قبل ساعات من التتويج بالدوري

#

رسالة عاجلة من"الإبراشى" لأهالى الصعيد

#

زوجة أشهر ممثل في انجلترا تنشر آية قرآنية بعد تعافيها من كورونا

الانتحار

رسالة

الزوج

الزوجة

طوخ

بالرغم من أن الزوج لم يكن يقصد من الرسالة إلا التهديد، إلا أن الزوجة، أخذت الرسالة على محمل الجد، وأقدمت على الانتحار.

وكان شاب قد بعث برسالة تهديد لزوجته : "هتجوز عليكي عشان تعبت من تصرفاتك"، والتي ظلت تتردد في رأس الزوجة، حتى تملكتها الهواجس وقادتها للانتحار.

وقامت الزوجة بعد قراءة الرسالة بإلقاء نفسها من الطابق الثالث من منزل الزوجية بطوخ في محافظة القليوبية.

وكانت الزوجة قد أصيبت بحالة اكتئاب شديدة دفعتها للتخلص من حياتها وإلقاء نفسها من الطابق الثالث، فسقطت على رأسها وماتت خلال محاولات إسعافها داخل المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بسقوط ربة منزل من بلكونة منزلها بإحدى القرى التابعة لمدينة طوخ، مما أدى إلى مصرعها.

كما كشفت تحريات المباحث، أن "ف. ص" 23 عاما، ربة منزل، ألقت بنفسها من شرفة البلكونة بالدور الثالث على أثر خلافات زوجية مع زوجها، لعلمها عزمه الزواج من أخرى.

تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة، التي  أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقد تم استدعاء أسرة المتوفاة التي نفت ضلوع الزوج في الجريمة، وأن المتوفاة انتحرت بسبب وجود خلافات زوجية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة للمتعافين من فيروس كورونا
» ترامب: سنتخلص من " كورونا " بدون لقاح
» شاهد.. مذيع شهير يتعرض لموقف محرج علي الهواء
» محافظ الوادي الجديد: المواطن عندي بيسكن على مساحة 2 كيلو
» مفاجأة سارة.. ابتكار جهاز يكشف عن الأشخاص تحت الأنقاض
» عاصمة خليجية الأولى عالميا جذبا للأموال
» الموت يفجع سعد لمجرد
» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» "السيف الملهم" .. أغنية وطنية لرابح صقر من كلمات أمير سعودي
» سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة رحيله عن الأهلي: هنمشي
» فنانة شهيرة تتلقى عرضا صادما للزواج: مع إنك عجوز أريد الزواج منك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة