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محافظ الوادي الجديد: المواطن عندي بيسكن على مساحة 2 كيلو

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اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد
اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد

إيمان هاني

المحور

الوادي الجديد

محمد الزملوط

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة بها قرى تحمل أسماء أصحاب أول كتائب تابعة للقوات المسلحة دخلت المحافظة لتعميرها في الخمسينيات. 

وأضاف "زملوط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق مشروع مليون ونصف مليون فدان في 2016، كان بداية جديدة لتعمير المحافظة.

وتابع: "مساحة محافظة الوادي الجديد تمثل 44% من مساحة الجمهورية، وعدد سكانها قليل جدا حيث يصل إلى 255 ألف نسمة، معقبا: "المواطن فالمحافظة بيسكن على مساحة 2 كيلو".

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