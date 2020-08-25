خالد أبوبكر لـ"السيسي" : ثقتنا فيك لن تتكرر

25 أغسطس 2020 - 11:03 ص

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن هناك حالة من الاطمئنان لدى الشارع المصري بسبب وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم، قائلا: " لا أعتقد أن أ حد من رؤساء مصر كان لديه هذه الثقة من الشعب، هذه الحالة من الثقة في الرئيس السيسي لم تكرر من قبل" .







وأضاف "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائي "أون"، أن الثقة في الرئيس لا تعني عدم إقبال المواطنين على الانتخابات، معقبًا: "مؤسسات الدولة يجب أن تقوم، لابد أن يكون لدينا برلمان قوي".







وتابع :" ثقوا في الرئيس السيسي ، ولكن مارسوا حقوقكم السياسية بوضوح ،و شاركوا في كافة الانتخابات ،هذا حق كل مواطن".

