تشعل تويتر.. صورة لحسين الجسمي في الطفولة وأمير سعودي يعلق

25 أغسطس 2020 - 12:04 م

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي صورة نادرة له، وهو في مرحلة الطفولة، على حسابه في تويتر.

وعلق الجسمي على الصورة بقوله :" اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41 ..والحمدلله على كل نعمة واثق الخطوة بمحبّتكم وشامخ باحترامكم".

وحظيت الصورة بتفاعل شديد على تويتر، حيث علق الامير السعودي عبد الرحمن بن مساعد قائلا :" حفظك الله وأسعدك ووفقك أخي الغالي".

كما علق عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ :" كل عام وأنت بألف خير .. الله يجعل كل سنة أجمل من اللي قبلها وأنت و من تحب بألف صحة و سلامة وراحة بال يا رب".

وكتب أحد محبي الجسمي قائلا :" اليوم أكمل أحد أكثر الفنانين العرب إحساساً وإبداعاً عامه الـ41 كسبت احترامنا من الخليج إلى المحيط وتقديرنا بموسيقاك ورسالتك الفنية قلب أحمر.. كل عام وأنت مبدع كما أنت".











