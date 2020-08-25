إيران.. الإعدام لمحتكري الأقنعة الطبية الواقية من كورونا

25 أغسطس 2020 - 12:16 م

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، إن محتكري الأقنعة الطبية يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام في حال تمت إدانتهم بقضية الإفساد في الأرض، كاشفًا عن أحكام بالسجن ضد 3 أشخاص، تمت إدانتهم باحتكار الأقنعة الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.









ونقلت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء عن إسماعيلي خلال مؤتمر صحفي، قوله: إن قضيتين تتعلقان بتخزين واحتكار الأقنعة الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا، حُكم فيهما على سيد رضا حسيني بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة من قبل الحكومة، كما تم الحكم بالسجن لمدة عام على تقي أصغريان، فيما حُكم بالسجن 6 سنوات على حسن مير شجاع، بسبب تخزين الأقنعة الطبية واحتكارها".









وأشار المتحدث باسم القضاء الإيراني إلى أن عقوبة الإعدام والسجن الطويل في انتظار النصابين والمنتفعين الذين يرتكبون أفعالا إجرامية هذه الأيام في مجال الطب والعلاج ويحققون أرباحا قذرة.









وأضاف إسماعيلي أنه في مجال إخفاء الأقنعة واحتكارها، تم رفع 11 قضية في النيابة العامة خلال أسبوع وإحالتها للمحكمة، وسيتم النظر في عقوبات معينة لهؤلاء الأشخاص والإعلان عن أسمائهم.









وتابع: "اعتمادا على حالة الاحتكار، يعود الأمر للمحكمة لتحديد ما إذا كانت القضية إحدى حالات الإفساد في الأرض؛ وتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين يقدمون على ذلك، وإلا سيتم إصدار عقوبات طويلة الأجل من 5 إلى 20 عاما لمرتكبي هذه الجرائم، وسيتم إعلان النتيجة".