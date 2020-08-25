طليقي قتل أخويا وطلقني عشان 25 جنيها.. راوية مبكية لطليقة قاتل "عريس الجنة"

25 أغسطس 2020 - 12:24 م

روت أماني شقيقة المهندس محمد سعد المعروف إعلاميا بـ"عريس الجنة " والذي قتله طليقها، تفاصيل الواقعة قائلة: "طليقي كان إنسان عادي جدا وذو خلق رفيع عندما تزوجنا فى بداية الأمر، ولكن والدته هي السبب في تغيير أخلاقه، باكية: "منها لله هي السبب في مقتل شقيقي محمد ".

وأضافت "أماني"، خلال لقائها في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، ، قائلة: "إن المشكلة الأولى التي حدثت بيني وبين طليقي كانت بسبب 25 جنيها أخدهم من والدته لأني كنت ذاهبة إلى الكلية وليس معي أي أموال ".

وتابعت: "طليقي أهانني وضربني بشدة بسبب الـ25 جنيها وبعد كلام حماتي منها لله وطليقي لم يكن لديه أي شخصية أمام والدته ويسمع كلامها حتى لو خطأ ".

وواصلت حديثها: "يوم ولادة ابني مصطفي جاء ومعه والدته وقام بالاعتداء عليا وأهانني أمام الجميع وكذلك والدته قامت بضربي وفتحت بطني بعد أن كاد جرح الولادة يلتهم بسبب الخلافات الزوجية، معقبة: "والدته كانت تغير مني جدًا لدرجة أنها كانت تأخذ ملابسي الداخلية وجالسة بها في منزلها وكانت تضايقني جدًا وتختلق المشاكل والخلافات معي، وبعد طلاقي شجعت طليقي أحمد على قتل شقيقي المهندس محمد ومثل بجثته الذي كان سيتزوج بعد 10 أيام .