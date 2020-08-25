بعد حذف تدوينته.. مستشار بن زايد لمديرة الجزيرة: حذفتها يا شرواك

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عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد

ياسر أبو هلالة

شرواك

حذف التدوينة

اعتذر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، عن نشر تدوينة عن الأطفال ، والتي قام بحذفها بعد النشر.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر في رده على حذف التدوينة : " أولًا اعتذر على نشر التغريدة.. وثانيًا حذفت التغريدة لأنني اكتشفت أن إنسانا مغرضا مثلك وشرواك قد يستغلها ويجيرها لأغراض مسيئة. وقد صدق ظني ."

يأتي هذا عقب تعليق من الإعلامي الأردني ومدير الجزيرة السابق ياسر أبو هلالة على حذف تدوينة عبد الخالق قائلا :" لماذا حذف الدكتور هذه التغريدة".

وجاء نص التدوينة المحذوفة والتي أرفق بها صورة لأطفال يرتدون تي شيرتات بيضاء عليها العلم الإماراتي والإسرائيلي : " الرجاء عد الزج بالأطفال فيما لا يعنيهم، ولا يغنيهم، هذا استغلال للطفولة والبراءة في غير محله، وقد يكون مخالفا لقانون وديمة لسنة 2016، الذي يعاقب إهمال واستغلال الأطفال".

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