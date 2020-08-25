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شقيق محمد عبد الشافي ينهي الجدل بشأن اعتذار وليد سليمان

الرياضة

وليد سليمان
وليد سليمان

متابعات - الدويني فولي

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أكد طارق عبد الشافي شقيق لاعب نادي الزمالك محمد عبد الشافي، أن حالة محمد عبد الشافي مستقرة للغاية حاليا، ويسير اللاعب علي الأدوية التي كتبها له الدكتور المعالج.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية "أنه كان من الطبيعي أن يتم إستقبال وليد سليمان بشكل جيد، خاصة أنه جاء لزيارة اللاعب، وأن محمد عبد الشافي قد قبل اعتذاره عما حدث داخل المباراة، وكان التعليق فقط أنه كان هناك حماس زائد داخل أرض الملعب".

وأكمل: "الإصابة قضاء وقدر وعبد الشافي مؤمن بذلك للغاية، وأن اللاعبين أصدقاء خارج الملعب ويسود بينهم المودة والمحبة".

وأختتم: "من الممكن أن يكون هناك تعليق آخر من المسئولين داخل نادي الزمالك أن الإصابة مقصودة من وليد سليمان، ولكن كل ذلك تعتبر وجهات نظر وأهم شيء هو صحة اللاعب وأن يعود لممارسة عمله من جديد".

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