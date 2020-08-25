مسئول: المريض لا يتحمل أى تكاليف مادية مهما كانت

25 أغسطس 2020 - 01:40 م









أكد الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لفرقة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار" بوزارة الصحة، أنهم يتابعون مع كل المرضى ويستطلعون مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم.







وأضاف "عاطف"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة تنفيذ مبادرة قوائم الانتظار تخطت 5 مليارات جنيه .







وتابع:"كل المواطن يحصل على الخدمة الصحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار" بالمجان مهما كانت تكلفة التدخل الجراحي، سواء أكان المريض له تأمين صحي، أو يعالج على نفقة الدولة".

