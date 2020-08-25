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فجرّت المفاجأة.. الصين: بدأنا في استخدام لقاح ضد كورونا

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فجرّت المفاجأة.. الصين: بدأنا في استخدام لقاح ضد كورونا
فجرّت المفاجأة.. الصين: بدأنا في استخدام لقاح ضد كورونا

عبد القادر وحيد- متابعات

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الصين

كورونا

اللقاح

التجارب السريرية

المفاجأة

فجرت الصين مفاجأة، بعد إعلانها استخدام لقاح ضد فيروس كورنا رغم عدم اكتمال التجارب السريرية المفروضة.

وكان مسؤولو الصحة في الصين، قد أعلنوا أنهم بدأوا في إعطاء جرعات لبعض العاملين في المجال الطبي وموظفي الشركات المملوكة للدولة بلقاح تجريبي لفيروس كورونا في أواخر يوليو الماضي.

جاء ذلك في خطوة مفاجئة قبل انتهاء التجارب السريرية للقاح، مؤكدين أنهم أول دولة تستخدم لقاح كورونا قبل روسيا بـ3 أسابيع.

وقال تشنغ تشونغوي، رئيس برنامج تطوير لقاح فيروس كورونا الصيني، الأحد، إن "الاستخدام العاجل" للقاحات التجريبية "سينوفارم" بدأ في 22 يوليو، مع الاستخدام الأولي للعاملين الطبيين وبعض الشركات المملوكة للدولة.

 وأضاف أن السلطات تدرس توسيع نطاق التطعيمات هذا الخريف لموظفي أسواق المواد الغذائية وأنظمة النقل وصناعات الخدمات.

وتابع قائلا : "من أجل منع انتشار المرض في الخريف والشتاء، ندرس توسعة معتدلة في البرنامج.

كما أشار مسؤولو الصحة الصينيين إلى أن قلة من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح التجريبي حتى الآن أبلغوا عن آثار سلبية، ولم يبلغ أي منهم عن الحمى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، الاثنين، أن نحو 172 دولة تتعاون مع مرفق كوفاكس المصمم لضمان الإنصاف في الحصول على لقاحات مرض كوفيد-19، لكن هناك حاجة لمزيد من التمويل وعلى الدول الآن تقديم تعهدات ملزمة.

يأتي هذا بالتزامن مع  تسابق العلماء في كل من روسيا وبريطانيا وتحديدا في جامعة أوكسفورد على العمل دون كلل أو ملل لإيجاد لقاح فعال ضد فيروس كورونا لإنقاذ البشرية منه بعدما أصاب حتى الآن أكثر من 23 مليون شخص وقتل 800 ألف.


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