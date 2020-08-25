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الري: مصر تتبع سياسة النفس الطويل بمفاوضات السد

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إيمان هاني

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ام بى سى مصر

الرى



أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، أن الشعب المصري بأكمله يتابع ملف مفاوضات سد النهضة عن كسب وباهتمام شديد، لافتًا إلى أننا الآن في مرحلة جديدة على المستوى الفني والقانوني بهدف تقريب وجهات النظر.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، اليوم الثلاثاء، أنه بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، تم الانخراط في جولة من المفاوضات مرة أخرى، والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وتابع: "تم تجميع ووضع صيغ أولية لمقترحات الدول الثلاثة المتعلقة بالمليء والتشغيل في نسخة أولية مجمعة لتقريب وجهات النظر بينهم من أجل رفع التقرير النهائي الجمعة المقبلة لرئيس دولة جنوب أفريقيا".

وواصل حديثه :" مصر تتبع سياسة النفس الطويل للتفاوض سعيًا لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصلحة المشتركة للدول الثلاثة".

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