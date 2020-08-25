  • الثلاثاء 25 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر02:51 م
Advertisements
بحث متقدم
فجرّت المفاجأة.. الصين: بدأنا في استخدام لقاح ضد كورونا

فجرّت المفاجأة.. الصين: بدأنا في استخدام لقاح ضد كورونا

زوجة الخطيب

زوجة محمود الخطيب توجه رسالة لـ جماهير الأهلي

عمر البشير الرئيس السوداني السابق

تطورات جديدة في محاكمة البشير بتهمة انقلاب 1989

رئيس البرلمان ومعيط

سر انفعال رئيس البرلمان واعتذار وزير المالية

مستشار بن زايد

بعد حذف تدوينته.. مستشار بن زايد لمديرة الجزيرة: حذفتها يا شرواك

قاتل عريس الجنة

طليقي قتل أخويا وطلقني عشان 25 جنيها.. راوية مبكية لطليقة قاتل "عريس الجنة"

بومبيو: أنا الآن في رحلتي من تل أبيب للخرطوم

بومبيو: أنا الآن في رحلتي من تل أبيب للخرطوم

تشعل تويتر.. صورة لحسين الجسمي في الطفولة وأمير سعودي يعلق

تشعل تويتر.. صورة لحسين الجسمي في الطفولة وأمير سعودي يعلق

اغتصب زوجة أبيه المتوفي.. تفاصيل صادمة عن سائق "توك توك" بحلوان

اغتصب زوجة أبيه المتوفي.. تفاصيل صادمة عن سائق "توك توك" بحلوان

خالد أبو بكر

خالد أبوبكر لـ"السيسي" : ثقتنا فيك لن تتكرر

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إحالة عدلي القيعي إلى لجنة الانضباط

الرياضة

عدلي القيعي
عدلي القيعي

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مصير اتحاد الكرة

#

اتحاد الكرة يقدم الكرة الموحدة بمؤتمر صحفى

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة إحالة المهندس عدلى القيعي  مستشار التعاقدات بالنادى الأهلي الى لجنة الانضباط فى الجبلاية.
كان القيعي شن هجوما ضاريا على حكم مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك ووجه اتهامات إليه بأنه جاء لتنفيذ أجندة معينة على غرار ما حدث فى لقاء الاهلي وبيراميدز الذى قام بإدارته أيضًا فى وقت سابق.

وقال المصدر ذاته حسب صدي البلد، إن الجبلاية رهنت إحالة عدلى القيعي للجنة الانضباط بعد هجومه الضارى على طاقم الحكام الكرواتي على مراجعة شريط الحلقة وحديثه عن الحكام.

وأضاف:" هناك تعليمات صادرة فى وقت سابق الى اللجنة الرئيسية للحكام بعدم الرد على اى هجوم من عناصر المنظومة الرياضية وترك ذلك الشأن الى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لاتخاذ اللازم".

وشدد على أنه فور انتهاء لجنة الانضباط من مراجعة شريط الحلقة سوف يتم استدعاء عدلى القيعي للمثول الى التحقيق بمعرفة لجنة الانضباط.

يذكر أن نادى الزمالك تغلب على نظيره النادى الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما السبت الماضى فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اتحاد الكرة يكشف حقيقة إحالة عدلي القيعي إلى لجنة الانضباط
» الرئيس السيسي يلتقي العاهل الأردني في عمان
» بالصور.. حريق داخل مركز تجاري للأثاث بنجران
» إسرائيل تكتشف كنزا من العصر العباسي
» شقيق محمد عبد الشافي ينهي الجدل بشأن اعتذار وليد سليمان
» الغيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري
» شاهد.. يتحدون السلطات ويسبحون في مياه مجاري السيول
» إيران.. الإعدام لمحتكري الأقنعة الطبية الواقية من كورونا
» صدمة للمتعافين من فيروس كورونا
» ترامب: سنتخلص من " كورونا " بدون لقاح
» شاهد.. مذيع شهير يتعرض لموقف محرج علي الهواء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة