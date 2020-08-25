السودان يصدر بيانًا رسميًا عن التطبيع مع إسرائيل

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إسرائيل

تطبيع

بومبيو

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

أوضح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن المرحلة الانتقالية يقودها تحالف بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال ولا تملك الحكومة تفويضا للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل .

وجاء في بيان وزارة الثقافة والإعلام بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسودان، “وحول الطلب الأمريكي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أوضح رئيس الوزراء للوزير الأمريكي أن المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض باجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا لقيام انتخابات حرة، ولا تملك الحكومة الانتقالية تفويضا يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وأن هذا الأمر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي ”.

ودعا رئيس الوزراء الإدارة الأمريكية لضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل .

من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم الإدارة الأمريكية للعملية الانتقالية في السودان كما أكد دعمهم لعملية السلام وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع، كما أبدى اهتماما بإجراءات حماية المدنيين في دارفور في المرحلة القادمة .


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