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أم تقتل رضيعها لممارسة العلاقة الحميمة مع عشيقها

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تجردت أم من كل مشاعر الانسانية ، وراحت تلهث وراء شهواتها بعد ان اعطت رضيعها جرعه مخدر زائدة حتى يخلد للنوم ليخلو الجو بممارسة الجنس مع عشيقها داخل شقتها بحى المعصرة وذلك خلال فترة غياب زوجها.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى قسم المعصرة بلاغا بوفاه طفل رضيع داخل مستشفى.

على الفور تم توجيه رجال المباحث الى مكان الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

 وبالفحص تبين بقيام الام بإعطاء طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقيها للممارسة الجنس بداخل شقتها ، و تبين من المعلومات الاوليه ان سبب وفاه الطفل جرعة مخدرات.

 فتم تشكيل فريق بحث وتم القاء القبض على المتهمة وعشقيها اثناء تواجدهما بشارع جمال عبد الناصر بدائرة قسم شرطة المعصرة وتولت النيابة التحقيق .

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