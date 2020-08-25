هل يجوز صوم يوم عاشوراء فقط؟.. الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال "هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟"، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب ممدوح، قائلًا: أن صوم عاشوراء، ليس فرضا بل هو سنة ويسن معه صيام اليوم التاسع ويمكن أن تصومه فقط أو أن تصوم اليومين ومن يفعل له اجر ومن لم يستطع فلا شيء عليه .



