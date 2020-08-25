» القبض على مسئول بمطروح تقاضى رشوة نصف مليون جنيه

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القت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من (ع.ع) مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، واخر (أ.ر) باحث قانوني بذات المدينة لقيام المتهم الأول وبوساطة المتهم الثاني بطلب وتقاضي مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مفوض شركة النصر للإسكان والتعمير وهى الشركة المسئولة بتكليف من اللجنة العليا للتحفظ على الأموال بإدارة اصول احدى شركات القطاع الخاص المالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالي.

وذلك مقابل قيام المتهمان بعمل من اعمال وظيفتهما المتضمنة اتخاذ إجراءات اصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة الى شركة كهرباء البحيرة يتضمن الموافقة علي تغيير العداد الكهربائي للقرية من عداد للغرض الإنشائي الى عداد دائم، وضُبط المتهمان متلبسان بتقاضي مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل محطة وقود مجاورة لإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي ، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما. 


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